В Рубежном в Луганской области не осталось уцелевших зданий, - Гайдай

Об этом сообщает глава Луганской ОВ Сергей Гайдай.

"Промышленный город разрушен до основания, уцелевших построек нет, многие дома восстановить невозможно. Во дворах - кладбища", - рассказал он.



До начала полномасштабного вторжения в Рубежном проживало более 60 000 жителей.



Тех, кому не удалось эвакуироваться, российские террористы были депортированы в Россию и на временно оккупированные территории.



Также в городе остаются люди, проживающие в подвалах и находящиеся в заложниках так называемых "кадыровцев".

"Разграбленные выжженные кирпичные коробки – это теперь наше Рубежное. Мы будем строить его почти с нуля", – добавил Гайдай.

Напомним, кафиры взяли под контроль почти все Рубежное, однако в окрестностях не могут продвигаться благодаря работе украинских нацгвардейцев.

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