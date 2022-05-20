В Рубежном в Луганской области не осталось уцелевших зданий, - Гайдай
От промышленного города Рубежное остались разграбленные и выжженные кирпичные коробки, его придется отстраивать с нуля
Об этом сообщает глава Луганской ОВ Сергей Гайдай.
"Промышленный город разрушен до основания, уцелевших построек нет, многие дома восстановить невозможно. Во дворах - кладбища", - рассказал он.
До начала полномасштабного вторжения в Рубежном проживало более 60 000 жителей.
Тех, кому не удалось эвакуироваться, российские террористы были депортированы в Россию и на временно оккупированные территории.
Также в городе остаются люди, проживающие в подвалах и находящиеся в заложниках так называемых "кадыровцев".
"Разграбленные выжженные кирпичные коробки – это теперь наше Рубежное. Мы будем строить его почти с нуля", – добавил Гайдай.
- Напомним, кафиры взяли под контроль почти все Рубежное, однако в окрестностях не могут продвигаться благодаря работе украинских нацгвардейцев.
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