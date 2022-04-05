В Рубежном россияне попали в цистерну с азотной кислотой, жителей города просят закрыть окна и подготовить влажные маски

Об этом сообщил глава Луганской ОГА Сергей Гайдай в telegram.

"В Рубежном орки попали в цистерну с азотной кислотой. Не выходите из укрытий!"

Если Вы в помещении – закройте двери и окна. Подготовьте влажные маски для лица!", – написал Гайдай.

Он также предупредил об опасности азотной кислоты.

"Азотная кислота опасна при вдыхании, глотании и при попадании на кожу и слизистые оболочки. Пары кислоты вызывают раздражающее действие на дыхательные пути. При слабых отравлениях появляются признаки бронхита, легкого бронхиолита, головокружение, сонливость; при тяжелых отравлениях; защиты от паров и тумана азотной кислоты пользуются противогазами.При местном воздействии на глаза азотная кислота вызывает тяжелое поражение с большим некрозом роговой оболочки и конъюнктивы, что приводит к потере зрения", - предостерег Гайдай.

Он также предоставил рекомендации по первой помощи при поражении веществом.

"При попадании азотной кислоты в глаза необходимо промыть их проточной водой в течение 10-30 минут. При попадании на кожу – пораженную поверхность обмыть водой, добавляя к ней питьевую соду, мыло. При проглатывании азотной кислоты показано промывание желудка большим количеством воды", - посоветовал Качи.

21 марта на предприятии Сумыхимпром произошла утечка аммиака , зона поражения составила 2,5 км.

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