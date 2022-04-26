В Рубежном оккупанты заставляют женщин разведывать позиции ВСУ, угрожая расстрелом их детей, - Гайдай

Об этом сообщает глава Луганской ОГА Сергей Гайдай.



По предварительным данным, в Рубежном российские оккупанты заставляют местных жительниц разведывать позиции подразделений ВС Украины, угрожая в случае отказа расстрелять их детей.

Как сообщает Гайдай, россияне похищают детей, а затем заставляют их матерей идти на место расположения украинских войск вроде бы за гуманитарной помощью, а затем возвращаться назад и рассказывать захватчикам об укреплении.

Тем, кто не согласен, угрожают расстрелом их детей.

Напомним, в Донецкой области за сутки 26 апреля зафиксировали 18 российских обстрелов, в результате которых погибли двое детей

Тем временем количество погибших детей с начала полномасштабной войны в Украине возросло до 217