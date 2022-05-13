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В Рубежном оккупанты захватили лучшее на Луганщине инфекционное отделение, - Денисова

13 мая, 2022 пятница
19:57
война с Россией

Известно, что инфекционное отделение в Рубежном захватили кадыровцы. В больнице было современное оборудование и импортные лекарства

Об этом сообщает уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

Омбудсмен пишет, что на телеканалах РФ появились видео, на которых оккупанты якобы обустроили в Рубежной больницу. Правда, она "случайно" оказалась заполненной современным оборудованием.

"В настоящее время в отделении больницы, которое Украине в течение последних лет помогали строить международные организации, мародеры демонтируют оборудование, чтобы вывезти его в Россию", – пишет уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека.

Денисова добавляет, что такие преступления РФ влекут за собой серьезные нарушения международного гуманитарного права и должны возмещаться.

"Хищение запрещено в соответствии со статьей 28 IV Гаагской Конвенции о законах и обычаях войны на суше и статье 33 IV Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны. Кроме того, хищение является военным преступлением, предусмотренным статьей 8 Римского устава Международного уголовного суда.

Обращаюсь к Комиссии ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину учесть эти факты преступлений и нарушений РФ прав человека в Украине", – просит Людмила Денисова.

  • Спутник зафиксировал, как ВСУ сорвали переправу россиян через Сиверский Донец в Луганской области.
  • В Луганской области 11 мая оккупанты 26 раз обстреляли Северодонецк, Рубежное, Горное, Врубовку, Камышеваху и Тошковку, повредили 24 дома, авто с резиновым грузом.
  • Также 11 мая стало известно, что армия РФ пытается подойти к Северодонецку, захватить полностью Рубежное и взять под контроль трассу Лисичанск-Бахмут. Глава области напомнил, что сейчас эвакуация невозможна из-за частых обстрелов населенных пунктов.

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