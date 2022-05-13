В Рубежном оккупанты захватили лучшее на Луганщине инфекционное отделение, - Денисова
Известно, что инфекционное отделение в Рубежном захватили кадыровцы. В больнице было современное оборудование и импортные лекарства
Об этом сообщает уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.
Омбудсмен пишет, что на телеканалах РФ появились видео, на которых оккупанты якобы обустроили в Рубежной больницу. Правда, она "случайно" оказалась заполненной современным оборудованием.
"В настоящее время в отделении больницы, которое Украине в течение последних лет помогали строить международные организации, мародеры демонтируют оборудование, чтобы вывезти его в Россию", – пишет уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека.
Денисова добавляет, что такие преступления РФ влекут за собой серьезные нарушения международного гуманитарного права и должны возмещаться.
"Хищение запрещено в соответствии со статьей 28 IV Гаагской Конвенции о законах и обычаях войны на суше и статье 33 IV Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны. Кроме того, хищение является военным преступлением, предусмотренным статьей 8 Римского устава Международного уголовного суда.
Обращаюсь к Комиссии ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину учесть эти факты преступлений и нарушений РФ прав человека в Украине", – просит Людмила Денисова.
- Спутник зафиксировал, как ВСУ сорвали переправу россиян через Сиверский Донец в Луганской области.
- В Луганской области 11 мая оккупанты 26 раз обстреляли Северодонецк, Рубежное, Горное, Врубовку, Камышеваху и Тошковку, повредили 24 дома, авто с резиновым грузом.
- Также 11 мая стало известно, что армия РФ пытается подойти к Северодонецку, захватить полностью Рубежное и взять под контроль трассу Лисичанск-Бахмут. Глава области напомнил, что сейчас эвакуация невозможна из-за частых обстрелов населенных пунктов.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
31.44
Покупка 31.44Продажа 32.04
-
EUR
Покупка 32.61Продажа 33.32
- Актуальное
- Важное