В Рубежном оккупанты в очередной раз сорвали эвакуацию и ведут обстрел гуманитарного штаба, - Гайдай

Об этом сообщает глава Луганской ОГА Сергей Гайдай.



По предварительным данным, россияне продолжают непрерывный обстрел Рубежного.

"Когда мы последний раз, неделю назад, добирались эвакуационным транспортом в Рубежное и спасали людей, завезли несколько тонн еды. Позже в город поступил дополнительный продуктовый груз. Однако россияне обстреливают эту часть города непрерывно. Сейчас туда практически невозможно доехать невредимыми", - сообщает ОГА.



По словам Гайдая, в здании гуманитарного штаба "опасно находиться даже несколько минут", не говоря уже об эффективной организации гуманитарной помощи. Он также добавляет, что из-за постоянных российских обстрелов жители Рубежного стали на грань гуманитарной катастрофы.

Также отмечается, что в других громадах Луганской области ситуация с доставкой гуманитарной помощи пока контролируемая.

Напомним, что из населенных пунктов Луганщины 2 мая успешно спасены 20 местных жителей.