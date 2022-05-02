В Рубежном оккупанты в очередной раз сорвали эвакуацию и ведут обстрел гуманитарного штаба, - Гайдай
В Луганской области в Рубежном российские оккупанты в очередной раз сорвали эвакуацию мирного населения. По местному гуманитарному штабу ведутся обстрелы
Об этом сообщает глава Луганской ОГА Сергей Гайдай.
По предварительным данным, россияне продолжают непрерывный обстрел Рубежного.
"Когда мы последний раз, неделю назад, добирались эвакуационным транспортом в Рубежное и спасали людей, завезли несколько тонн еды. Позже в город поступил дополнительный продуктовый груз. Однако россияне обстреливают эту часть города непрерывно. Сейчас туда практически невозможно доехать невредимыми", - сообщает ОГА.
По словам Гайдая, в здании гуманитарного штаба "опасно находиться даже несколько минут", не говоря уже об эффективной организации гуманитарной помощи. Он также добавляет, что из-за постоянных российских обстрелов жители Рубежного стали на грань гуманитарной катастрофы.
Также отмечается, что в других громадах Луганской области ситуация с доставкой гуманитарной помощи пока контролируемая.
- Напомним, что из населенных пунктов Луганщины 2 мая успешно спасены 20 местных жителей.
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