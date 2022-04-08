В Рубежном оккупанты разграбили и сожгли чулочную мануфактуру, где вязали носки Dodo Socks
22 марта в Рубежном Луганской области россияне разграбили и сожгли чулочную мануфактуру вместе с продукцией и оборудованием
Об этом сообщил производитель носков Dodo Socks.
"22 марта 2022 года наше производство в Рубежном Луганской области было уничтожено российскими оккупантами. Вся продукция разграблена, помещение цеха и оборудование сожжено. Разрушено более 20 лет труда людей, которые искренне любили и занимались своим делом", - отметили в компании.
В Dodo Socks отметили, что начали производить носки на мануфактуре в 2017 году, а через год посетили производство и лично познакомились с командой, что придало сотрудничеству другое значение.
"Производства в Рубежном больше нет, но остались люди. Люди, которые хотят вернуть утраченное и делать это с особым пылом и настойчивостью, превращая ярость в действие. Мы победим, восстановимся и станем сильнее.
Все будет Украина! Слава героям! Слава ВСУ!" - отметили в Dodo Socks.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.24
Покупка 29.24Продажа 29.85
-
EUR
Покупка 31.8Продажа 32.62
- Актуальное
- Важное