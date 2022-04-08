В Рубежном оккупанты разграбили и сожгли чулочную мануфактуру, где вязали носки Dodo Socks

Об этом сообщил производитель носков Dodo Socks.



"22 марта 2022 года наше производство в Рубежном Луганской области было уничтожено российскими оккупантами. Вся продукция разграблена, помещение цеха и оборудование сожжено. Разрушено более 20 лет труда людей, которые искренне любили и занимались своим делом", - отметили в компании.



В Dodo Socks отметили, что начали производить носки на мануфактуре в 2017 году, а через год посетили производство и лично познакомились с командой, что придало сотрудничеству другое значение.



"Производства в Рубежном больше нет, но остались люди. Люди, которые хотят вернуть утраченное и делать это с особым пылом и настойчивостью, превращая ярость в действие. Мы победим, восстановимся и станем сильнее.

Все будет Украина! Слава героям! Слава ВСУ!" - отметили в Dodo Socks.

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