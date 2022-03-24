В Рубежном обстреляли храм, - Гайдай
В Рубежном в Луганской области россияне обстреляли приход блаженной Матроны Московской
Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай .
"В результате военных действий в г. Рубежное в Луганской области от обстрелов пострадал приход блаженной Матроны Московской", - рассказал он.
Россияне обстрелы повредили приспособленное для богослужений помещение и новый храм.
Сергей Гайдай напомнил, что ранее в Северодонецке кафиры дважды попали в Свято-Рождественский Кафедральный собор, а также нанесли ущерб приходам в Лисичанске и Троицком.
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