В Рубежном обстреляли храм, - Гайдай

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай .



"В результате военных действий в г. Рубежное в Луганской области от обстрелов пострадал приход блаженной Матроны Московской", - рассказал он.



Россияне обстрелы повредили приспособленное для богослужений помещение и новый храм.



Сергей Гайдай напомнил, что ранее в Северодонецке кафиры дважды попали в Свято-Рождественский Кафедральный собор, а также нанесли ущерб приходам в Лисичанске и Троицком.

Напомним, в Харькове от российских обстрелов пострадал Успенский собор , где скрывались люди.

Россияне обстреляли храм УПЦ МП в Ирпене.

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