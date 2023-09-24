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В Рубежном Луганской области оккупанты год не выплачивали зарплаты работникам водоканала: те объявили забастовку, - ОВА

24 сентября, 2023 воскресенье
09:55
Война с Россией

Во временно оккупированном Рубежном Луганской области работники водоканала объявили протест оккупационным "властям", ведь год не получали заработную плату

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Артем Лысогор.

По его словам, сотрудники местного водоканала отказались от исполнения своих обязанностей.

"Вопрос не сдвинулся с места ни во время псевдореферендума в 2022 году, ни теперь - по завершению так называемых "первых выборов". Обещания не сработали", - подчеркнул глава ОВА.

Он добавил, что сложившаяся ситуация устраивает в так называемой ЛНР всех, кроме коммунальщиков и их семей.

Лысогор также отметил, что в госдуме РФ рассматривают законопроект, который позволит назначать на должность судей в "ЛНР" и других оккупированных регионах обычных полицейских и бывших милиционеров.

"Достаточно будет иметь высшее образование по направлению "Правоохранительная деятельность" и определенные связи. Независимые ветви власти? Нет, не слышали", - написал глава Луганской ОВА.

  • Также накануне в ОВА сообщили , что во временно оккупированной Кременной захватчики определили несколько домов, которые подвергнутся сносу. Подобные планы окупантов наблюдаются и в Северодонецке.
Общество
Россия
російська армія
Луганщина
оккупированные территории
окупанти
Рубежное
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