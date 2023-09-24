В Рубежном Луганской области оккупанты год не выплачивали зарплаты работникам водоканала: те объявили забастовку, - ОВА

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Артем Лысогор.

По его словам, сотрудники местного водоканала отказались от исполнения своих обязанностей.

"Вопрос не сдвинулся с места ни во время псевдореферендума в 2022 году, ни теперь - по завершению так называемых "первых выборов". Обещания не сработали", - подчеркнул глава ОВА.

Он добавил, что сложившаяся ситуация устраивает в так называемой ЛНР всех, кроме коммунальщиков и их семей.

Лысогор также отметил, что в госдуме РФ рассматривают законопроект, который позволит назначать на должность судей в "ЛНР" и других оккупированных регионах обычных полицейских и бывших милиционеров.

"Достаточно будет иметь высшее образование по направлению "Правоохранительная деятельность" и определенные связи. Независимые ветви власти? Нет, не слышали", - написал глава Луганской ОВА.