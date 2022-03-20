В Рубежном и Северодонецке россияне обстрелами разрушили 24 дома за сутки и убили троих человек
19 марта в Рубежном и Северодонецке российские обстрелы уничтожили 24 дома, три человека погибли, еще два пострадали
Об этом завыли в Луганской ОВА .
В течение 19 марта оккупанты обстрелами повредили или разрушили около 30 объектов.
"И из них – 12 многоквартирных и 12 частных жилых домов, учебное заведение в Рубежном, складские, хозяйственные сооружения, объекты инфраструктуры",- отметил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
В Рубежном от обстрелов погибли три человека, двое которых – дети. Также два человека пострадали, в том числе ребенок.
"Наши спасатели как заступили на службу 24 февраля утром, так почти и не были дома – к 19 мощным пожарам привело российское вторжение вчера на Луганщине. Спасены семь жителей области. Кроме этого, сотрудники ГСЧС оставались разбирать завалы после тушения, развозили воду и продукты питания населению в бомбоубежища", - отметил глава Луганской ОВА.
По его словам, в Луганской области без газоснабжения остаются 23 населенных пункта полностью и 7 частично - в общей сложности около 35 тыс. абонентов. Электроснабжения нет в 26 населенных пунктах полностью, в 12 – частично. Без света находятся 98 364 потребителей, отключено 627 трансформаторных подстанций.
Сергей Гайдай отметил работников Северодонецкой ТЭЦ и коммунальщиков, которые, несмотря на обстрелы, несколько раз в месяц чинили поврежденную сеть и возобновляли теплоснабжение в домах горожан.
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