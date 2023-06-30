Об этом сообщил представитель РПЦ Владимир Легойда, пишут РосСМИ.

"Мы совместно с профильными органами государственной власти предпринимаем усилия с целью обмена священников и православных общественных деятелей из Украины... Большая часть работы в сфере обмена пленными проходит вне публичной сферы", - рассказал Легойда.

Отмечается, что РПЦ недавно участвовала в освобождении пленных украинских солдат венгерского происхождения.

По данным СМИ, в январе российская церковь заявила якобы о готовности предоставить убежище священникам УПЦ в случае обмена их на военнопленных.

"По словам Вахтанга Кипшидзе, заместителя председателя синодального отдела Московского патриархата, представители преследуемых властями духовенства УПЦ не являются предателями украинского народа или тайными сотрудниками российских спецслужб, а просто желают служить своей церкви по собственным правилам", - пишут росСМИ.

Что известно о пребывании УПЦ (МП) в Киево-Печерской Лавре

29 марта УПЦ (МП) должна была покинуть Киево-Печерскую лавру : на территории заповедника собрались верующие, состоялась литургия, также представители патриархата подали иск в суд из-за расторжения договора об аренде с заповедником. В Минкульте утверждали, что пока Хозяйственный суд не примет решение об обеспечении ходатайства УПЦ (МП), у ее представителей нет правовых оснований находиться на территории Лавры.

Впоследствии стало известно, что комиссии Минкульта, которая должна была проверить два здания Лавры, препятствуют верующие: представители не покинули заповедник, а митрополита Павла вызвали в СБУ. Также УПЦ МП все же провела в Киево-Печерской лавре службу. Хотя 29 марта должна была освободить здание.

Также митрополит московской церкви Павел Лебедь пытался выбить микрофон у корреспондентки Эспрессо. Полиция открыла производство по факту препятствования деятельности журналистов возле Лавры.

30 марта Хозяйственный суд Киева отказал в обеспечении иска УПЦ (МП) к заповеднику "Киево-Печерская лавра" о незаконности одностороннего расторжения договора. Также в этот день правительство признало утратившим силу распоряжение 2013 года о передаче в безвозмездное пользование монастыря УПЦ (МП) зданий и сооружений Киево-Печерской лавры.

На следующий день прихожане и представители УПЦ (МП) во второй раз не пустили в Киево-Печерскую Лавру комиссию Министерства культуры и информационной политики. Также в УПЦ (МП) заявили , что нет юридических оснований считать недействительным соглашение о передаче в безвозмездное пользование монастыря УПЦ (МП) зданий и сооружений Киево-Печерской лавры.

Позже митрополит московской церкви Павел Лебедь заявил , что следователи СБУ вручили ему подозрение, а также что 1 апреля в его доме проведут обыски.

Сотрудники Службы безопасности Украины вручили ему подозрение утром 1 апреля . После этого в расположенной неподалеку от Киева резиденции митрополита начался обыск.

Шевченковский районный суд Киева по итогам проведения закрытого заседания по делу митрополита церкви Московского патриархата Павла (Петра Лебедя) вынес решение о его домашнем аресте в круглосуточном режиме.

29 мая митрополиту Украинской православной церкви Московского патриархата, экснаместнику Киево-Печерской лавры Павлу до 1 июля продлили домашний арест.

В июне Черниговский облсовет поддержал обращение к президенту, Кабмину и Верховной Раде относительно немедленного запрета в Украине РПЦ и организаций зависимых от него, а также УПЦ МП. Впоследствии подобное решение принял Киевский облсовет.

12 июня в минкульте сообщили , что УПЦ МП не уволила 79 объектов Киево-Печерской лавры в течение предоставленных им трех дней – теперь их заставит это сделать суд.