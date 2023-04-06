В РПЦ ввели должность "главный военный священник" для окупантов в Украине
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл ввел новую должность – главного военного священника в зоне проведения так называемой специальной военной операции
Об этом идет речь на сайте РПЦ.
На нее назначен протоиерей Димитр Василенков, клирик Санкт-Петербургской епархии. Он будет отвечать за духовное наставничество российских военнослужащих и сотрудников силовых структур, находящихся в зоне военных действий в Украине, сообщается на сайте РПЦ.
Также Василенков получил должность и. о. заместителя председателя Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными Силами и правоохранительными органами.
Справка: Дмитрий Василенков – штатный военный священник. Родился в семье военнослужащих и до того, как пойти в Церковь, учился в Высшем военно-политическом училище им. Андропова. Рукоположен в 2004 году. В 2006 году окончил Санкт-Петербургскую духовную семинарию. Неоднократно посещал оккупированные территории Украины, начиная с 2014 года. Являлся настоятелем домовой церкви Преображения Господня в помещении штаба Северо-Западного округа войск национальной гвардии РФ.
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