В РПЦ набросились на Папу Римского с обвинениями после его заявления, что патриарх Кирилл оправдывал войну РФ против Украины

Об этом сообщают российские СМИ.

В РПЦ заявили, что Папа Франциск избрал некорректную тональность во время изложения беседы из-за заявления, что патриарх Кирилл 20 минут обосновывал оправданность российского вторжения в Украину.

По версии РПЦ, патриарх сказал Папе Римскому, что конфликт в Украине начался еще в 2014 году с Майдана, и обвинил НАТО в нарушении якобы данного России обещания не продвигаться на восток. Кирилл также заявил, что если бы Украину приняли в Альянс, то "подлетное время в Москву составляло бы несколько минут", а Россия не может этого допустить. Кирилл также сказал Папе Римскому, что хотел бы понять, как две церкви могут помочь достичь укрепления мира и справедливости, "абстрагируясь от геополитической составляющей".

Наконец, в РПЦ констатировали, что подобные высказывания Франциска не будут способствовать налаживанию диалога.

3 мая Папа Римский Франциск заявил, что на просьбу оказать содействие прекращению войны в Украине патриарх Кирилл 20 минут обосновывал оправданность российского вторжения.

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