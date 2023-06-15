Об этом информирует Центр нацсопротивления .

"По информации, полученной от партизанской сети на ТОТ Юга Украины, оккупационные администрации продолжают системное давление на гражданское население во временно оккупированных районах Запорожской и Херсонской областей", - пишет ведомство.

Сообщается, что в поселке Розовка Запорожской области незаконно отобрана "Розовская центральная районная больница" для использования специализированной медицинской помощи раненому личному составу оккупационных войск РФ.

Вместе с тем, местные жители лишены возможности получить медицинскую помощь, а также: "Находятся под постоянным психологическим давлением, получив указание о нераспространении информации о данном факте".

Кроме этого, захватчики принудительно отселяют людей из их домов в городах Голая Пристань и Олешки Херсонской области. Затем россияне используют эти дома для размещения своих офицеров и огневых точек.