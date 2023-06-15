В Розовке в Запорожье оккупанты лечат только раненых военных РФ, местным запретили об этом рассказывать
Во временно оккупированном населенном пункте Розовка Запорожской области рашисты лечат только раненых бойцов российской армии, в то же время местным запретили об этом рассказывать
Об этом информирует Центр нацсопротивления .
"По информации, полученной от партизанской сети на ТОТ Юга Украины, оккупационные администрации продолжают системное давление на гражданское население во временно оккупированных районах Запорожской и Херсонской областей", - пишет ведомство.
Сообщается, что в поселке Розовка Запорожской области незаконно отобрана "Розовская центральная районная больница" для использования специализированной медицинской помощи раненому личному составу оккупационных войск РФ.
Вместе с тем, местные жители лишены возможности получить медицинскую помощь, а также: "Находятся под постоянным психологическим давлением, получив указание о нераспространении информации о данном факте".
Кроме этого, захватчики принудительно отселяют людей из их домов в городах Голая Пристань и Олешки Херсонской области. Затем россияне используют эти дома для размещения своих офицеров и огневых точек.
- Генеральный штаб ВСУ сообщил , что российские кафиры сообщили о закрытии медицинского учреждения в населенном пункте Каменка Запорожской области. Там работники отказались получать паспорта РФ.
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