Об этом сообщил городской глава Ровно Александр Третьяк.

По сообщению Ровнооблэнерго, на 06:00 утра отключений по энергоснабжению в городе нет.

Впоследствии мэр добавил, что с 7.20 облэнерго начали отключать от энергоснабжения улицы районов Северного и Автовокзала Чайка, поскольку не хватает мощностей.

"Специалисты облэнерго, наши коммунальщики делали и делают все возможное, чтобы восстановить нормальную жизнедеятельность Ровно!", - добавил Третяк и призвал каждого максимально снизить использование электроэнергии.

Напомним, в субботу 22 октября российские оккупанты нанесли удар по Ровенской области, в результате чего была повреждена энергетическая инфраструктура города

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