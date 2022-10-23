В Ровно завершили ремонт по подключению города к резервному питанию, однако системе не хватает мощностей
Специалисты ЧАО "Ровнооблэнерго" 23 октября в 02:10 завершили ремонтные работы по подключению абонентов к резервному питанию
Об этом сообщил городской глава Ровно Александр Третьяк.
По сообщению Ровнооблэнерго, на 06:00 утра отключений по энергоснабжению в городе нет.
Впоследствии мэр добавил, что с 7.20 облэнерго начали отключать от энергоснабжения улицы районов Северного и Автовокзала Чайка, поскольку не хватает мощностей.
"Специалисты облэнерго, наши коммунальщики делали и делают все возможное, чтобы восстановить нормальную жизнедеятельность Ровно!", - добавил Третяк и призвал каждого максимально снизить использование электроэнергии.
- Напомним, в субботу 22 октября российские оккупанты нанесли удар по Ровенской области, в результате чего была повреждена энергетическая инфраструктура города
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