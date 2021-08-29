В Ровно вечеринка в караоке привела к резне
В Ровенском караоке-баре "Моцарт" в ночь с 28 на 29 августа 2021 года произошла массовая драка
Медики из бригады скорой помощи сообщили, что по приезду на вызов встретили сплошной хаос и драку снаружи и внутри заведения, передает Еспресо.TV .
В заведение они зайти не могли из-за драки.
Очевидцы были в панике, кто-то распылил газовый баллончик, приводит подробности ровенское Радио Трек.
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Девушки звонили в скорую и говорили о трех раненых, но пострадавший был один. Парня с резаными ранами госпитализировать.
"Он был трезв и адекватен, зато люди, которые над ним стояли, изрядно выпили", - отмечает издание.
Мужчина - "тяжелый".
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