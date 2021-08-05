В Ровно ночью сожгли авто депутата облсовета
В Ровно правоохранители устанавливают лиц, которые подожгли авто депутата на улице Андрея Мельника около трех часов ночи
Об этом сообщает пресс-служба полиции.
Говорится, что автомобиль Audi Q5 был припаркован во дворе многоэтажки на стоянке. На нем ездит депутат областного совета, однако авто принадлежит его родной сестре.
Огнем повреждено лакокрасочное покрытие, лобовое стекло, зеркала и моторный отсек автомобиля.
По факту умышленного повреждения имущества путем поджога следователи начали досудебное расследование по части 2 статьи 194 УК Украины. В частности, проверяют поджог, связанный с депутатской деятельностью потерпевшего.
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