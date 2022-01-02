В Ровно нетрезвый парень на Audi A6 сбил насмерть военного. И хотел прикрыться удостоверением помощника депутата, - СМИ
Сегодня ночью в Ровно произошло смертельное ДТП. Пешехода сбили около 3 ночи на Соборной, в районе Театральной площади
Подробности приводит ровенское Радио Трек.
Полиция просила помощи в установлении личности погибшего, но позже сообщила:
"Личность погибшего пешехода установлена:
Им оказался 27-летний житель Костополя.
Военнослужащий в отпуске".
Тем временем всплыли дополнительные ночного ДТП. Со ссылкой на соцсети сайт радиостанции называет виновником трагедии жителя Бармаков по имени Роман. Парень, а это еще молодой человек, передвигался на своем Audi A6, находясь в нетрезвом состоянии. В крови у него обнаружено 2,10 промилле алкоголя.
Роман имел при себе удостоверение помощника-косультанта депутата Ровенского областного совета на общественных началах и пытался повлиять на силовиков якобы наличием у него влиятельных знакомых.
Молодой человек сейчас задержан. Сначала он пытался скрыться, однако правоохранители действовали оперативно.
Смертельный наезд на военного произошел фактически у них "на глазах".
При этом отмечается, что в салоне авто еще находился пассажир по имени Тарас. Его допросили как свидетеля и отпустили.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.16
Покупка 27.16Продажа 27.47
-
EUR
Покупка 30.53Продажа 31.11
- Актуальное
- Важное