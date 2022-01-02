В Ровно нетрезвый парень на Audi A6 сбил насмерть военного. И хотел прикрыться удостоверением помощника депутата, - СМИ

Подробности приводит ровенское Радио Трек.







Полиция просила помощи в установлении личности погибшего, но позже сообщила:



"Личность погибшего пешехода установлена:



Им оказался 27-летний житель Костополя.



Военнослужащий в отпуске".



Тем временем всплыли дополнительные ночного ДТП. Со ссылкой на соцсети сайт радиостанции называет виновником трагедии жителя Бармаков по имени Роман. Парень, а это еще молодой человек, передвигался на своем Audi A6, находясь в нетрезвом состоянии. В крови у него обнаружено 2,10 промилле алкоголя.







Роман имел при себе удостоверение помощника-косультанта депутата Ровенского областного совета на общественных началах и пытался повлиять на силовиков якобы наличием у него влиятельных знакомых.



Молодой человек сейчас задержан. Сначала он пытался скрыться, однако правоохранители действовали оперативно.



Смертельный наезд на военного произошел фактически у них "на глазах".



При этом отмечается, что в салоне авто еще находился пассажир по имени Тарас. Его допросили как свидетеля и отпустили.





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