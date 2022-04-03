В Ровно начал работу эвакуированный Луганский медицинский университет, - Луганская ОВА
В Ровно начала работу приемная комиссия Луганского государственного медицинского университета, эвакуированного из-за российских обстрелов
Об этом сообщила Луганская ОВА .
"Луганский государственный медицинский университет приступил к работе приемной комиссии в Ровно", - говорится в заявлении.
По информации ректора Сергея Смирнова, в заведение уже поступили первые студенты по специальности "Стоматология". Университет получил новый юридический адрес и может полноценно работать.
"У наших студентов есть будущее. Пусть сейчас не на Луганщине, но, уверен - это временно, пока не пройдет опасность. Благодарен властям городов и областей тех регионов, которые откликнулись принять наши высшие учебные заведения. Это своевременный шаг - педагоги сохранили работу, студенты - возможность получить знания и навыки. Но главное - диплом государственного образца, который признается во всем мире, в отличие от бумажек, которые раздают на оккупированных территориях Луганщины и Донетчины", - подчеркнул глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
В ОВА напомнили, что Луганский государственный университет внутренних дел имени Э.А. Дидоренко эвакуировали в Днепр, Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко - в Полтаву, Восточноукраинский национальный университет имени Владимира Даля - в Днепр, Хмельницкий и Каменец-Подольский.
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