В Ривне мужчина из ружья расстрелял двух человек, которые ему показались подозрительными

Об этом сообщили в полиции Ривненской области, передает Еспресо.TV.



Инцидент произошел сегодня около 14 часов.



"48-летний житель областного центра, находясь в квартире по месту жительства в доме по улице Костромской, через окно четвертого этажа начал стрелять из ружья по прохожим. По его словам, они показались ему подозрительными", - рассказали в полиции.







В результате полученных ранений погибли двое местных жителей, 1994 и 1985 годов рождения. Еще два человека, которые находились рядом, не пострадали.







Сейчас на месте происшествия работают следственно-оперативные группы. Решается вопрос о задержании злоумышленника в процессуальном порядке и внесении сведений в ЕРДР по п. 1 ч. 2 ст. 115 УКУ.







Фото: полиция Ровенской области

Оккупанты с 24 февраля потеряли в войне с Украиной более 9 тыс. военных, 1190 единиц бронетехники, 33 самолета и 105 систем артиллерии.