В Ривне мужчина из ружья расстрелял двух человек, которые ему показались подозрительными
В пятницу, 4 марта, в Ровно мужчина через окно четвертого этажа начал стрелять из ружья по прохожим, которые показались ему подозрительными. В результате инцидента погибли двое местных жителей
Об этом сообщили в полиции Ривненской области, передает Еспресо.TV.
Инцидент произошел сегодня около 14 часов.
"48-летний житель областного центра, находясь в квартире по месту жительства в доме по улице Костромской, через окно четвертого этажа начал стрелять из ружья по прохожим. По его словам, они показались ему подозрительными", - рассказали в полиции.
В результате полученных ранений погибли двое местных жителей, 1994 и 1985 годов рождения. Еще два человека, которые находились рядом, не пострадали.
Сейчас на месте происшествия работают следственно-оперативные группы. Решается вопрос о задержании злоумышленника в процессуальном порядке и внесении сведений в ЕРДР по п. 1 ч. 2 ст. 115 УКУ.
Фото: полиция Ровенской области
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