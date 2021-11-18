В Ровенской области полиция подготовилась к усилению охраны границы с Беларусью
В среду, 17 ноября, в городе Вараш в Ровенской области состоялось координационное совещание представителей силовых структур при участии председателя Нацполиции Игоря Клименко, председателя Ровенской ОГА Виталия Коваля и руководителя полиции области Алексея Камышанского
Об этом сообщает сайт Нацполиции .
Участники совещания обсудили порядок действий в случае возникновения чрезвычайных ситуаций на границе с Беларусью в пределах Ровенской области.
"Прежде всего, должна быть обеспечена коммуникация между всеми представителями силовых структур, органами местного самоуправления, полицейскими офицерами общин и населением. Ведь защита наших граждан и государственной границы - первоочередная задача для всех нас. Мы не должны допустить миграционного кризиса и массовых беспорядков и для этого имеем все силы и средства", - подчеркнул глава Нацполиции Игорь Клименко.
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Начальник областной полиции Алексей Камышанский сообщил, что полицейские готовы к усиленному варианту несения службы: определены дополнительные группы для патрулирования в Варасском районе, которые обследуют территорию для выявления проблемных участков. Правоохранители проверили уже более восьмисот заброшенных зданий и определили места дислокации на случай привлечения дополнительных сил.
После совещания глава Нацполиции Клименко с руководителем ОГА Ковалем и начальником областной полиции Камышанским на вертолете проинспектировали государственную границу с Республикой Беларусь.
"В общем ситуация на этих пограничных участках Ровенщины пока спокойная и контролируемая, а личный состав силовых подразделений готов к возможному усиленному несению службы", - сказал Клименко.
Ранее глава Житомирской ОГА Виталий Бунечко сообщил, что для помощи в охране границы с Беларусью на территории Житомирщины могут направить более 2,5 тыс. человек.
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