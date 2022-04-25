В Ровенской области оккупанты нанесли два ракетных удара по железнодорожной инфраструктуре, – Коваль

Об этом сообщил глава Ровенской областной военной администрации Виталий Коваль.



"Враг нанес два ракетных удара по железнодорожной инфраструктуре. Ущерб устанавливается, жертв нет", - сказал Коваль.



Глава области также добавил, что во время воздушных тревог обязательно нужно быть в укрытиях.

Также утром 25 апреля во Львовской области звучали звуки взрывов. По данным местных властей, в области работало ПВО.