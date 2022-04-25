В Ровенской области оккупанты нанесли два ракетных удара по железнодорожной инфраструктуре, – Коваль
В понедельник, 25 апреля, российские оккупанты обстреляли ракетами Ровенскую область. К счастью, жертв нет
Об этом сообщил глава Ровенской областной военной администрации Виталий Коваль.
"Враг нанес два ракетных удара по железнодорожной инфраструктуре. Ущерб устанавливается, жертв нет", - сказал Коваль.
Глава области также добавил, что во время воздушных тревог обязательно нужно быть в укрытиях.
- Также утром 25 апреля во Львовской области звучали звуки взрывов. По данным местных властей, в области работало ПВО.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
30.95
Покупка 30.95Продажа 32.01
-
EUR
Покупка 33.26Продажа 34.62
- Актуальное
- Важное