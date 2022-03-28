В Ровенской области официально проживает 32 650 переселенцев, - глава Ровенской ОГА

Об этом сообщил глава Ровенской ОГА/ОВА Виталий Коваль, передает " Espreso.TV ".

Ровенский район – 18 869 человек;

Дубенский район – 7 204 человека;

Сарненский район – 4 178 человек;

Варашский район – 2 399 человек.

"Напомню, переселенцы, потерявшие работу из-за боевых действий, могут получить 6,5 тыс. грн от государства. Это делается в рамках программы Президента Украины «е Поддержка». Но человек обязательно должен быть зарегистрирован внутренне перемещенным лицом", - написал Виталий. Кузнец.

Напомним, в Ровенскую область через военные действия переехал Луганский медуниверситет

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