В Ровенской области один из сельсоветов должен выплатить почти 250 тыс. убытков из-за засорения земли
В результате засорения земли отходами Тараканевский сельский совет на Ровенщине должен выплатить почти 250 тыс. грн убытков
Об этом сообщает Госэкоинспекция в Telegram.
Госэкоинспекция Полесского округа выявила нарушения, когда граждане обратились с просьбой помочь с ликвидацией образовавшейся вдоль сельской дороги свалки. По измерениям инспекторов, общая площадь засорения составила 3685 м².
Инспекция отобрала пробы грунта на месте свалки для лабораторного исследования и выявила превышение по содержанию фосфора, сульфатов, нитратов и хлоридов.
"За выявленные нарушения должностное лицо Тараканевского сельского совета привлечено к административной ответственности и для добровольной уплаты выставлена претензия на сумму 243,2 тыс. грн", - говорится в сообщении.
В инспекции отметили, что в случае отказа от добровольной выплаты в связи с причиненным вредом Госэкоинспекция Полесского округа будет вынуждена обратиться в суд с иском о ее взыскании в принудительном порядке.
- Напомним, 9 марта Госэкоинспекция с помощью спутниковых ретроспективных снимков обнаружила захоронение большого количества отходов в Тернопольской области.
- 17 июля под Евпаторией тлела свалка.
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