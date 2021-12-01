В Ровенской области один из сельсоветов должен выплатить почти 250 тыс. убытков из-за засорения земли

Об этом сообщает Госэкоинспекция в Telegram.



Госэкоинспекция Полесского округа выявила нарушения, когда граждане обратились с просьбой помочь с ликвидацией образовавшейся вдоль сельской дороги свалки. По измерениям инспекторов, общая площадь засорения составила 3685 м².



Инспекция отобрала пробы грунта на месте свалки для лабораторного исследования и выявила превышение по содержанию фосфора, сульфатов, нитратов и хлоридов.



"За выявленные нарушения должностное лицо Тараканевского сельского совета привлечено к административной ответственности и для добровольной уплаты выставлена претензия на сумму 243,2 тыс. грн", - говорится в сообщении.



В инспекции отметили, что в случае отказа от добровольной выплаты в связи с причиненным вредом Госэкоинспекция Полесского округа будет вынуждена обратиться в суд с иском о ее взыскании в принудительном порядке.

Напомним, 9 марта Госэкоинспекция с помощью спутниковых ретроспективных снимков обнаружила захоронение большого количества отходов в Тернопольской области.

17 июля под Евпаторией тлела свалка.