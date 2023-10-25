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В Ровенской области более 100 украинцев закончили курсы для операторов беспилотников

25 октября, 2023 среда
03:40
Общество

В Ровенском центре профессионально-технического образования государственной службы занятости 106 гражданских и военных украинцев прошли курсы для операторов беспилотников

Об этом сообщает начальник Ровенской ОВО Виталий Коваль.

Он отметил, что слушателями четырехдневных курсов для операторов беспилотных летательных аппаратов, которые Ровенский центр профессионально-технического образования государственной службы занятости запустил еще осенью 2022 стали 106 гражданских и военных украинцев.

Коваль подчеркнул, что беспилотники могут выполнять широкий спектр функций в сельском и лесном хозяйстве, в археологии и строительстве, на поле боя, для экологического контроля, поисково-спасательных работ, картографии, мониторинга электросетей, при создании художественных и документальных фильмов, рекламных роликов, музыкальных клипов, репортажей новостей, а также для освещения спортивных состязаний и игр.

"Растущий спрос на специалистов в этой сфере увеличил и количество желающих овладеть навыками управления БПЛА. На сегодняшний день Ровенский ПТО ДСЗ выпустил уже 106 специалистов по направлению оператора дрона", - заявил председатель ОВА.

По его словам, слушатели проходят интенсивные базовые курсы теоретической подготовки, в ходе которой изучают технические характеристики дронов, правила использования в разных погодных условиях, технику безопасности. Впоследствии же обучение переходит в практическую часть, где уже непосредственно отрабатываются полеты, базовые маневры и обучаются обрабатывать отснятый материал.

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Украина
Война с Россией
безпілотник
Ровенщина
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