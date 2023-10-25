В Ровенской области более 100 украинцев закончили курсы для операторов беспилотников

Об этом сообщает начальник Ровенской ОВО Виталий Коваль.

Он отметил, что слушателями четырехдневных курсов для операторов беспилотных летательных аппаратов, которые Ровенский центр профессионально-технического образования государственной службы занятости запустил еще осенью 2022 стали 106 гражданских и военных украинцев.

Коваль подчеркнул, что беспилотники могут выполнять широкий спектр функций в сельском и лесном хозяйстве, в археологии и строительстве, на поле боя, для экологического контроля, поисково-спасательных работ, картографии, мониторинга электросетей, при создании художественных и документальных фильмов, рекламных роликов, музыкальных клипов, репортажей новостей, а также для освещения спортивных состязаний и игр.

"Растущий спрос на специалистов в этой сфере увеличил и количество желающих овладеть навыками управления БПЛА. На сегодняшний день Ровенский ПТО ДСЗ выпустил уже 106 специалистов по направлению оператора дрона", - заявил председатель ОВА.

По его словам, слушатели проходят интенсивные базовые курсы теоретической подготовки, в ходе которой изучают технические характеристики дронов, правила использования в разных погодных условиях, технику безопасности. Впоследствии же обучение переходит в практическую часть, где уже непосредственно отрабатываются полеты, базовые маневры и обучаются обрабатывать отснятый материал.