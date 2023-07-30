В Роттердаме произошла стрельба на карнавале: три человека получили ранения
Вечером 29 июля в нидерландском городе Роттердам среди участников летнего карнавала произошла стрельба. В больницу госпитализировали трех человек, среди которых – сам стрелок
Об этом пишет Reuters.
Полиция Роттердама отмечает, что правоохранители несколько раз выстрелили в человека, который на фестивале отрыл огонь.
Потерпевших и самого стрелка, которого вынуждены были нейтрализовать, доставили в больницу. Пока информации об их состоянии здоровья нет.
В отдельном заявлении полиции говорится, что во время того же мероприятия в тот же день произошла еще одна стрельба.
- 2 июля в городе Балтимор в штате Мэриленд США на вечеринке также произошла массовая стрельба. Полиция города сообщала о двух погибших и около 30 раненых.
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