Об этом пишет Reuters.

Полиция Роттердама отмечает, что правоохранители несколько раз выстрелили в человека, который на фестивале отрыл огонь.

Потерпевших и самого стрелка, которого вынуждены были нейтрализовать, доставили в больницу. Пока информации об их состоянии здоровья нет.

В отдельном заявлении полиции говорится, что во время того же мероприятия в тот же день произошла еще одна стрельба.