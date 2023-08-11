В Роттердаме обнаружили рекордную партию кокаина на 600 млн евро
Нидерландские таможенники обнаружили 8 064 килограмма кокаина в порту Роттердама – это крупнейшая партия наркотиков, когда-либо изымавшаяся в Нидерландах.
Об этом, как сообщает телерадиовещатель NOS.
Кокаин был обнаружен еще 13 июля. Об "улове" было объявлено только сейчас из-за расследования происхождения наркотиков.
Наркотики, уличная стоимость которых составляет 600 миллионов евро, были обнаружены в контейнере с бананами. Груз происходил из Эквадора и прибыл в Роттердам через Панаму.
Таможня обнаружила партию наркотиков во время проверки контейнера с помощью служебных собак и сканирования. После этого наркотики были уничтожены.
Самый большой "улов" к этому времени составлял около 4500 килограммов, сообщает директор таможни в порту Роттердама.
Большой "улов" приведет к беспорядкам в преступной среде, ожидает Ян Струйс, председатель Голландского полицейского союза: "Это беспрецедентно большая партия, поэтому мы непременно увидим ее последствия".
За последние годы Эквадор стал одним из главных экспортеров кокаина в Европу и США. После США и Испании Нидерланды были важнейшим пунктом назначения для наркотиков из этой страны в прошлом году.
- 24 ноября колумбийские военные изъяли у повстанцев 10 тонн кокаина на сумму $300 млн.
- 18 апреля полиция в море у берегов Сицилии обнаружила 2 тонны кокаина, а 16 мая в Италии обнаружили и конфисковали рекордную партию кокаина весом 2734 кг, которую переправляли из Эквадора в Армению через Грузию.
- В середине июня в порту Лондона правоохранители обнаружили 1,6 тонн кокаина стоимостью более 120 миллионов фунтов стерлингов.
- В июле итальянские власти изъяли рекордную партию кокаина весом 5,3 тонны, которую перевозили кораблями у южного побережья Сицилии.
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