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В Роттердаме обнаружили рекордную партию кокаина на 600 млн евро

11 августа, 2023 пятница
00:10
Мир

Нидерландские таможенники обнаружили 8 064 килограмма кокаина в порту Роттердама – это крупнейшая партия наркотиков, когда-либо изымавшаяся в Нидерландах.

Об этом, как сообщает телерадиовещатель NOS.

Кокаин был обнаружен еще 13 июля. Об "улове" было объявлено только сейчас из-за расследования происхождения наркотиков.

Наркотики, уличная стоимость которых составляет 600 миллионов евро, были обнаружены в контейнере с бананами. Груз происходил из Эквадора и прибыл в Роттердам через Панаму.

Таможня обнаружила партию наркотиков во время проверки контейнера с помощью служебных собак и сканирования. После этого наркотики были уничтожены.

Самый большой "улов" к этому времени составлял около 4500 килограммов, сообщает директор таможни в порту Роттердама.

Большой "улов" приведет к беспорядкам в преступной среде, ожидает Ян Струйс, председатель Голландского полицейского союза: "Это беспрецедентно большая партия, поэтому мы непременно увидим ее последствия".

За последние годы Эквадор стал одним из главных экспортеров кокаина в Европу и США. После США и Испании Нидерланды были важнейшим пунктом назначения для наркотиков из этой страны в прошлом году.

  • 24 ноября колумбийские военные изъяли у повстанцев 10 тонн кокаина на сумму $300 млн.
  • 18 апреля полиция в море у берегов Сицилии обнаружила 2 тонны кокаина, а 16 мая в Италии обнаружили и конфисковали рекордную партию кокаина весом 2734 кг, которую переправляли из Эквадора в Армению через Грузию.
  • В середине июня в порту Лондона правоохранители обнаружили 1,6 тонн кокаина стоимостью более 120 миллионов фунтов стерлингов.
  • В июле итальянские власти изъяли рекордную партию кокаина весом 5,3 тонны, которую перевозили кораблями у южного побережья Сицилии.

Криминал
Нидерланды
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