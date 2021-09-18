В Ростовской области жителям ОРДЛО раздают паспорта РФ непосредственно перед голосованием

Об этом сообщают "Дождь" и "Кавказский узел".

Как рассказал телеканалу "Дождь" один из "избирателей", он получил паспорт РФ в Матвеево-Курганском сельском поселении, когда туда приехал.

По данным издания "Кавказский узел", 17 сентября российские паспорта получили около 400 жителей оккупированных Россией районов Донбасса. Сразу после этого людей на автобусах повезли на избирательные участки в Ростовской области.

17-19 сентября 2021 в РФ происходит трехдневное голосование на "выборах" в Госдуму

Напомним, 17 сентября Google и Apple удалили приложение соратников оппозиционера Алексея Навального с "Умным голосованием" из Google Play и App Store.

18 сентября компания Google потребовала от соратников заключенного российского политика Алексея Навального удалить из Google Docs документы со списками кандидатов, рекомендованных "Умным голосованием".

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