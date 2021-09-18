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Главная война с Россией В Ростовской области жителям ОРДЛО раздают паспорта РФ непосредственно перед голосованием

В Ростовской области жителям ОРДЛО раздают паспорта РФ непосредственно перед голосованием

18 сентября, 2021 суббота
20:46
война с Россией

Жителей оккупированных районов Донецкой и Луганской областей свозят в Ростовскойую область и раздают им российские паспорта непосредственно перед голосованием на "выборах»" в Госдуму РФ

Об этом сообщают "Дождь" и "Кавказский узел".

Как рассказал телеканалу "Дождь" один из "избирателей", он получил паспорт РФ в Матвеево-Курганском сельском поселении, когда туда приехал.

По данным издания "Кавказский узел", 17 сентября российские паспорта получили около 400 жителей оккупированных Россией районов Донбасса. Сразу после этого людей на автобусах повезли на избирательные участки в Ростовской области.

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Ростовская область
ОРДЛО
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