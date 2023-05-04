В Ростовской области заявили о новой атаке беспилотника, начался пожар
Пожар возник в строящейся конструкции межцеховой эстакады завода после того, как туда "врезался беспилотник и взорвался"
Об этом заявил губернатор Ростовской области России Василий Голубев.
"Ночью в районе села Киселевка Красносулинского района на Новошахтинском заводе нефтепродуктов в строящиеся конструкции межцеховой эстакады завода врезался беспилотный летательный аппарат, после чего взорвался", - написал Голубев в telegram.
Чиновник добавил, что жертв и пострадавших нет, а ущерб, якобы, незначительный.
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