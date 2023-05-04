Об этом заявил губернатор Ростовской области России Василий Голубев.

"Ночью в районе села Киселевка Красносулинского района на Новошахтинском заводе нефтепродуктов в строящиеся конструкции межцеховой эстакады завода врезался беспилотный летательный аппарат, после чего взорвался", - написал Голубев в telegram.

Чиновник добавил, что жертв и пострадавших нет, а ущерб, якобы, незначительный.