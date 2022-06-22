Об этом сообщают российские СМИ.

По данным министерства по чрезвычайным ситуациям РФ возгорание, вероятно, произошло в теплообменнике. Однако, на видео, опубликованных в соцсетях, видно, как перед началом пожара в здание врезается объект, похожий на беспилотник.

Спасатели заверили, что пострадавших в результате пожара нет.

Новошахтинский НПЗ – крупнейший поставщик нефтепродуктов на юге России. Он также является единственным действующим НПЗ в Ростовской области. Завод специализируется на производстве мазута, судового и дизельного топлива и бензина.