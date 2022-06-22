В Ростовской области вспыхнул пожар на крупнейшем на юге РФ нефтеперерабатывающем заводе
В Ростовские области произошел пожар на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе, крупнейшем на юге России
Об этом сообщают российские СМИ.
По данным министерства по чрезвычайным ситуациям РФ возгорание, вероятно, произошло в теплообменнике. Однако, на видео, опубликованных в соцсетях, видно, как перед началом пожара в здание врезается объект, похожий на беспилотник.
Спасатели заверили, что пострадавших в результате пожара нет.
Новошахтинский НПЗ – крупнейший поставщик нефтепродуктов на юге России. Он также является единственным действующим НПЗ в Ростовской области. Завод специализируется на производстве мазута, судового и дизельного топлива и бензина.
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