В Ростовской области вероятный дезертир обстрелял полицейских из пулемета
Неизвестный в пригороде Новошахтинска в Ростовской области РФ обстрелял из пулемета трех полицейских, искавших пропавшую женщину
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы РФ.
Около полудня патрульные в гражданской одежде прочесывали местность на машине и заехали в поселок Новая Соколовка. Там они обратили внимание на мужчину в камуфляже, который шел вдоль дороги, и направились к нему — в этот момент преступник открыл огонь из пулемета Калашникова и ранил одного из полицейских.
Как пишет телеграм-канал "База", после стрельбы неизвестный скрылся, а в городе объявили план "Сирена". Силовики перекрыли въезды и выезды из Новошахтинска, там перестали работать детские сады и школы, а жителей попросили не выходить на улицы.
По предварительным данным, стрелок может быть дезертиром. Однако никаких данных о его личности пока нет. Сам Новошахтинск находится на границе с ЛНР, и раньше в городе действовал пункт пропуска между Россией и Украиной.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.65
Покупка 39.65Продажа 40.3
-
EUR
Покупка 40.79Продажа 41.87
- Актуальное
- Важное