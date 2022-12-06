В Ростовской области вероятный дезертир обстрелял полицейских из пулемета

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы РФ.

Около полудня патрульные в гражданской одежде прочесывали местность на машине и заехали в поселок Новая Соколовка. Там они обратили внимание на мужчину в камуфляже, который шел вдоль дороги, и направились к нему — в этот момент преступник открыл огонь из пулемета Калашникова и ранил одного из полицейских.

Как пишет телеграм-канал "База", после стрельбы неизвестный скрылся, а в городе объявили план "Сирена". Силовики перекрыли въезды и выезды из Новошахтинска, там перестали работать детские сады и школы, а жителей попросили не выходить на улицы.

По предварительным данным, стрелок может быть дезертиром. Однако никаких данных о его личности пока нет. Сам Новошахтинск находится на границе с ЛНР, и раньше в городе действовал пункт пропуска между Россией и Украиной.

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