В Ростовской области упал второй военный самолет за два дня, пилот погиб
В понедельник,10 октября, в Ростовской области упал военный самолет СУ-25, совершавший боевой вылет
Об этом сообщают российские СМИ.
Самолет потерпел крушение в поле в одном из районов Ростовской области. Пилот погиб, причины падения пока неизвестны.
До этого 9 мая также в Ростовской области упал Су-24, однако экипаж катапультировался. Отмечают, что это был учебный самолет без вооружения. Причиной крушения самолета могла стать техническая неисправность.
- 9 октября украинские силы ПВО сбили самолет в Николаевской области и дрон-камикадзе на подлете к Одессе.
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