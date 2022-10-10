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В Ростовской области упал второй военный самолет за два дня, пилот погиб

10 октября, 2022 понедельник
16:12
война с Россией

В понедельник,10 октября, в Ростовской области упал военный самолет СУ-25, совершавший боевой вылет

Об этом сообщают российские СМИ.

Самолет потерпел крушение в поле в одном из районов Ростовской области. Пилот погиб, причины падения пока неизвестны.

До этого 9 мая также в Ростовской области упал Су-24, однако экипаж катапультировался. Отмечают, что это был учебный самолет без вооружения. Причиной крушения самолета могла стать техническая неисправность.

  • 9 октября украинские силы ПВО сбили самолет в Николаевской области и дрон-камикадзе на подлете к Одессе.

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