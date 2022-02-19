В Ростовской области РФ объявили состояние чрезвычайной ситуации
Из-за "эвакуации" российскими оккупантами населения из ОРДЛО в Ростовской области объявлено состояние чрезвычайной ситуации
Об этом заявил губернатор Ростовской области Василий Голубев, сообщает Интерфакс.
Он объявил о введении в регионе режима чрезвычайной ситуации из-за наплыва "эвакуированных" российскими оккупантами жителей ОРДЛО.
"Учитывая тенденцию роста количества граждан, которые пересекают границу на территории Ростовской области, мы считаем целесообразным ввести режим реагирования "чрезвычайная ситуация" с 10:00 19 февраля 2022 года", - сказал Голубев.
Он сообщил, что 1 692 "эвакуированных" находятся в пунктах размещения в Ростовской области. Всего подготовлено 143 пункта.
По сообщениям российских СМИ, в целом из ОРДЛО за сутки вывезли около 10 тыс. человек.
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18 февраля главы "ДНР" Денис Пушилин и "ЛНР" Леонид Пасечник сообщили об эвакуации населения в Россию.
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