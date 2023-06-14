Об этом пишут российские СМИ.

Известно, что загорелась кровля на шестом энергоблоке, площадь возгорания составила 200 квадратных метров. По состоянию на 15:05 пожар удалось локализовать, а открытое горение в машинном зале между 5 и 6 энергоблоками ликвидировать.

Пока причины пожара не известны, ряд телеграм-каналов сообщали, что перед пожаром был слышен взрыв.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев в свою очередь заявил, что информация о взрыве не подтверждается. По его словам, возможной причиной специалисты называют вспышку газа во время технологических работ на станции.

Он сообщил, что в настоящее время работа станции приостановлена, а для потребителей в Ростовской области будут введены временные ограничения в поставках электроэнергии.