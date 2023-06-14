В Ростовской области РФ из-за пожара остановили работу электростанции и ограничили поставку электричества потребителям
В среду, 14 июня, в Ростовской области РФ загорелась главная тепловая электростанция региона – Новочеркасская ГРЭС. Пока известно о 3 пострадавших, электроснабжение в области ограничено
Об этом пишут российские СМИ.
Известно, что загорелась кровля на шестом энергоблоке, площадь возгорания составила 200 квадратных метров. По состоянию на 15:05 пожар удалось локализовать, а открытое горение в машинном зале между 5 и 6 энергоблоками ликвидировать.
Пока причины пожара не известны, ряд телеграм-каналов сообщали, что перед пожаром был слышен взрыв.
Губернатор Ростовской области Василий Голубев в свою очередь заявил, что информация о взрыве не подтверждается. По его словам, возможной причиной специалисты называют вспышку газа во время технологических работ на станции.
Он сообщил, что в настоящее время работа станции приостановлена, а для потребителей в Ростовской области будут введены временные ограничения в поставках электроэнергии.
- В среду, 19 апреля, в Дзержинске в Новгородской области РФ вспыхнул пожар на пластмассовом заводе, площадь возгорания составила 4500 кв. м.
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