В Ростове у штаба Южного военного округа прогремел взрыв. Власти говорят о работе ПВО
В российском Ростове-на-Дону у штаба Южного военного округа прогремел взрыв. Власти говорят о работе ПВО
Об этом сообщают российские телеграммы-каналы.
Издание ВЧК-ОГПУ сообщает о трех взрывах, прогремевших возле штаба Южного военного округа.
По предварительным данным издания взорвался автомобиль. Начался большой пожар
Губернатор области Василий Голубев заявил в телеграммах, что около 3.00 в Ростове-на-Дону сработала система ПВО.
"Сбит беспилотный летательный аппарат. Последствия на земле уточняются", - отметил чиновник.
Около 04:00 пожар был ликвидирован. На видео видны последствия взрыва: выбиты окна и поврежден фасад здания.
Впоследствии губернатор уже рассказал о двух БПЛА. Один упал за городом в западной части Ростова, другой – в центре, в районе ул. Пушкинская, 42:
"В результате повреждено несколько легковых автомобилей. Пострадал один человек".
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