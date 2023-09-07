В Ростове у штаба Южного военного округа прогремел взрыв. Власти говорят о работе ПВО

Об этом сообщают российские телеграммы-каналы.

Издание ВЧК-ОГПУ сообщает о трех взрывах, прогремевших возле штаба Южного военного округа.

По предварительным данным издания взорвался автомобиль. Начался большой пожар

Губернатор области Василий Голубев заявил в телеграммах, что около 3.00 в Ростове-на-Дону сработала система ПВО.

"Сбит беспилотный летательный аппарат. Последствия на земле уточняются", - отметил чиновник.

Около 04:00 пожар был ликвидирован. На видео видны последствия взрыва: выбиты окна и поврежден фасад здания.

Впоследствии губернатор уже рассказал о двух БПЛА. Один упал за городом в западной части Ростова, другой – в центре, в районе ул. Пушкинская, 42:

"В результате повреждено несколько легковых автомобилей. Пострадал один человек".