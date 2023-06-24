В Ростове вагнеровцы могут захватить командный пункт военной операции в Украине, - ISW
В Ростове расположены штаб армии, ведущей оборону против контрнаступлений Украины и командный пункт российской Объединенной группировки войск в Украине в целом – они могут перейти в руки вагнеровцев
Об этом пишет Институт изучения войны (ISW).
Институт отмечает, что вооруженное нападение Вагнера на российское военное руководство в Ростове-на-Дону оказало бы значительное влияние на военные усилия России в Украине.
"В Ростове размещается как штаб ОВД, 58-я общевойсковая армия которого сейчас ведет оборону против украинских контрнаступлений, так и командный пункт российской Объединенной группировки войск в Украине в целом. Следовательно, Ростов является критически важной мембраной командования и управления российской армией, и любые угрозы присутствия минобороны РФ, вероятно, окажут влияние на некоторые важные аспекты военных усилий", - говорится в сообщении.
- Напомним, Эспрессо ведет онлайн-трансляцию событий, связанных с противостоянием ПИК Вагнера и минобороны РФ и рейд вагнеровцев в Ростов.
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