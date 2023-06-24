Об этом пишет Институт изучения войны (ISW).

Институт отмечает, что вооруженное нападение Вагнера на российское военное руководство в Ростове-на-Дону оказало бы значительное влияние на военные усилия России в Украине.

"В Ростове размещается как штаб ОВД, 58-я общевойсковая армия которого сейчас ведет оборону против украинских контрнаступлений, так и командный пункт российской Объединенной группировки войск в Украине в целом. Следовательно, Ростов является критически важной мембраной командования и управления российской армией, и любые угрозы присутствия минобороны РФ, вероятно, окажут влияние на некоторые важные аспекты военных усилий", - говорится в сообщении.