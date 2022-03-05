В Ростове развернули штаб "ЧВК Вагнер" для вербовки людей на войну в Украину, - Генштаб ВСУ

Об этом сообщил Генштаб ВСУ в Facebook.



“По имеющейся информации, с началом вооруженной агрессии против Украины активизировалась деятельность российских частных военных кампаний по вербовке личного состава, который имеет опыт прохождения военной службы в подразделениях специального назначения и имеет соответствующую подготовку. Так, в Ростове-на-Дону развернут штаб ЧВК Вагнер”, – говорится в сообщении.

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