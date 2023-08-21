В Ростове прогремели взрывы, под атакой БПЛА якобы оказалась Калужская область РФ
В понедельник, 21 августа, местные жители города Ростова сообщили о звуках взрывов. В Калужской области РФ вроде бы сбили беспилотник
Об этом пишут российские СМИ.
На кадрах очевидцев отчетливо слышен звук взрыва, а также сигнализация, сработавшая, вероятно, в припаркованных автомобилях после него. Местные СМИ пишут, что в Ростове сработало ПВО.
В то же время впоследствии губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил , что это был "переход самолета на сверхзвук".
"В связи с многочисленными сообщениями о громких звуках, которые были слышны в разных частях Ростова и окрестностях. Военные проинформировали о переходе самолета на сверхзвук. Прошу сохранять спокойствие", - отметил Голубев.
О возможной работе ПВО и в Калужской области сообщил губернатор Владислав Шапша.
"Сегодня утром, несмотря на сложные метеорологические условия, на территории Кировского района была отражена атака БПЛА", - написал он в телеграммах.
По словам губернатора, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.
- Кроме этого, утром понедельника, 21 августа, министерство обороны России снова заявило о якобы атаке украинских беспилотников. По их словам, в Московской области РЭБ и ПВО сбили два дрона, в результате чего травмировались 2 человека.
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