В Ростове прогремели взрывы, под атакой БПЛА якобы оказалась Калужская область РФ

Об этом пишут российские СМИ.

На кадрах очевидцев отчетливо слышен звук взрыва, а также сигнализация, сработавшая, вероятно, в припаркованных автомобилях после него. Местные СМИ пишут, что в Ростове сработало ПВО.

В то же время впоследствии губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил , что это был "переход самолета на сверхзвук".

"В связи с многочисленными сообщениями о громких звуках, которые были слышны в разных частях Ростова и окрестностях. Военные проинформировали о переходе самолета на сверхзвук. Прошу сохранять спокойствие", - отметил Голубев.

О возможной работе ПВО и в Калужской области сообщил губернатор Владислав Шапша.

"Сегодня утром, несмотря на сложные метеорологические условия, на территории Кировского района была отражена атака БПЛА", - написал он в телеграммах.

По словам губернатора, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.