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Главная война с Россией В Ростове-на-Дону, Воронеже и Советском отказались праздновать дни города из-за войны в Украине

В Ростове-на-Дону, Воронеже и Советском отказались праздновать дни города из-за войны в Украине

14 сентября, 2022 среда
19:24
война с Россией Проход десантных катеров “Серна” Каспийской флотилии через Ростов-на-Дону

В российских городах аргументируют такое решение тяжелой ситуацией на фронте

Об этом сообщает "Медуза".

В городе Советск Калининградской области отменили торжественные мероприятия по случаю дня города из-за сложной ситуации на фронте. Об этом сообщил глава городского округа Григорий Соколовский. Праздник планировался на 16-18 сентября.

"Праздник Дня города Советска отменен. Причина — напряженная ситуация в зоне боевых действий и гибель наших земляков, которые выполняли свой долг. После похорон одного из участников специальной военной операции, которые состоятся в этот четверг, радостно петь и танцевать считаем крайне неэтичным по отношению к погибшим и их родственникам", - написал Соколовский.

Местные руководители Воронежа и Ростова-на-Дону также отказались проводить праздничные мероприятия по случаю Дня города. В Ростове отменили концерт и салют, в Воронеже - салют и массовые мероприятия. Кроме того, в Краснодарском крае отказались от фейерверков и выступлений дорогих артистов на концерте к 85-летию создания края.

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