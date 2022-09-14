В Ростове-на-Дону, Воронеже и Советском отказались праздновать дни города из-за войны в Украине
В российских городах аргументируют такое решение тяжелой ситуацией на фронте
Об этом сообщает "Медуза".
В городе Советск Калининградской области отменили торжественные мероприятия по случаю дня города из-за сложной ситуации на фронте. Об этом сообщил глава городского округа Григорий Соколовский. Праздник планировался на 16-18 сентября.
"Праздник Дня города Советска отменен. Причина — напряженная ситуация в зоне боевых действий и гибель наших земляков, которые выполняли свой долг. После похорон одного из участников специальной военной операции, которые состоятся в этот четверг, радостно петь и танцевать считаем крайне неэтичным по отношению к погибшим и их родственникам", - написал Соколовский.
Местные руководители Воронежа и Ростова-на-Дону также отказались проводить праздничные мероприятия по случаю Дня города. В Ростове отменили концерт и салют, в Воронеже - салют и массовые мероприятия. Кроме того, в Краснодарском крае отказались от фейерверков и выступлений дорогих артистов на концерте к 85-летию создания края.
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