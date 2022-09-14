Об этом сообщает "Медуза".

В городе Советск Калининградской области отменили торжественные мероприятия по случаю дня города из-за сложной ситуации на фронте. Об этом сообщил глава городского округа Григорий Соколовский. Праздник планировался на 16-18 сентября.

"Праздник Дня города Советска отменен. Причина — напряженная ситуация в зоне боевых действий и гибель наших земляков, которые выполняли свой долг. После похорон одного из участников специальной военной операции, которые состоятся в этот четверг, радостно петь и танцевать считаем крайне неэтичным по отношению к погибшим и их родственникам", - написал Соколовский.

Местные руководители Воронежа и Ростова-на-Дону также отказались проводить праздничные мероприятия по случаю Дня города. В Ростове отменили концерт и салют, в Воронеже - салют и массовые мероприятия. Кроме того, в Краснодарском крае отказались от фейерверков и выступлений дорогих артистов на концерте к 85-летию создания края.

14 сентября стало известно, что министра обороны РФ Сергея Шойгу вызывают на закрытое заседание госдумы РФ.