Об этом пишут российские медиа ТАСС и "Царьград".

В четверг в здании пограничного управления ФСБ в Ростовской области в Ростове-на-Дону произошел масштабный пожар, подразделения МЧС выехали на место.

"Подразделения выехали на Сиверса, 20. Информация уточняется", – сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Корреспондент "Царьграда" утверждает, что жители города, ставшие свидетелями происшествия, сообщают, что перед тем, как из здания повалил дым, они слышали звуки, похожие на взрыв.

"По информации источника, горят складские помещения ведомства. На территории ведомства происходит детонация боеприпасов, есть угроза обрушения конструкций. Идет эвакуация личного состава. Уточняется, что площадь пожара составляет 800 квадратных метров", – проинформировало российское медиа.