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В Ростове-на-Дону началось новое судилище над 24 украинскими воинами из полка "Азов"

27 сентября, 2023 среда
14:33
Война с Россией

В среду, 27 сентября, в Ростове-на-Дону началось новое судилище над 24 защитниками Мариуполя из полка "Азов". Россияне хотят заточить их пожизненно

Об этом написал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Прямо сейчас в Ростове-на-Дону начато новое судилище над нашими Героями Мариуполя из полка "Азов". 24 Героя россияне будут осуждать по пожизненному заключению только за то, что они защищали свою (нашу) страну", - написал Андрющенко.

Отмечается, что им инкриминируют ст. 278 ("Насильственный захват власти") и ст. 205.5 ("Участие в террористической организации") УК России.

"Еще раз. Гражданам Украины страна-оккупант инкриминирует захват власти в Украине. Если был какой-то больший цинизм до этого, то здесь окончательное дно. Это прямой и откровенный ответ путинского трусливого режима на начать слушания в Гаагском международном уголовном суде, где сегодня опросили похищенных из Мариуполя детей, которых удалось вернуть, - добавил Андрющенко.

Отметим, что оккупанты начали "суд" над находившимися на "Азовстале" украинскими пленными, 15 июня. Тогда из 24 обвиняемых двое были возвращены домой во время обменов. В общей сложности 22 военнопленных остались на суде, из них восемь – повара-женщины.

Что известно о пленении военных из Азовстали

Мариуполь оказался в окружении 2 марта 2022 года, когда российские войска подошли к нему с юга и начали продвижение вдоль Азовского побережья. Россия захватила город 20 мая 2022 - после длительной тяжелой обороны города.

16 мая 2022 года из Азовстали в Мариуполе эвакуировали военнослужащих во временно оккупированные Новоазовск и Оленевку.

29 июля россияне обстреляли из артиллерии тюрьму в Оленовке, где содержали украинских пленных. 2 августа американские эксперты подтвердили , что украинских военнопленных в Оленовке взорвали россияне.

11 августа мэр Мариуполя Вадим Бойченко заявил, что российские кафиры, вероятно, проведут показательный суд над защитниками Мариуполя на День Независимости Украины.

19 августа 2022 стало известно, что на День Независимости Украины в Мариуполе РФ планировала осуществить показательное судилище над пленными азовцами и обвинить в этом украинцев.

Однако судилище было перенесено на неопределенный срок.

16 мая семьи защитников Азовстали призвали вернуть из плена более 1900 бойцов, среди которых более 700 азовцев.

В среду, 14 июня, Россия провела в Ростове-на-Дону фарсовый "суд " над 22 азовцами, защищавшими Мариуполь и Азовсталь. Среди осужденных было восемь женщин и 14 мужчин, в том числе экскомандир роты.

Также сегодня, 16 августа, в оккупированном Донецке на подконтрольный РФ территории суд " приговорил " военнопленного азовца из Волыни Андрея Богдана к 25 годам колонии строгого режима. Мать о "приговоре" узнала из соцсетей.

Криминал
Украина
Мариуполь
военные силы Украины
пленние
окупанти
Азовсталь
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