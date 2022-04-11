В Ростове ежедневные судилища крымских татар, – Чубаров

О репрессиях оккупантами в Крыму и ежедневных судилищах к крымскотатарским активистам рассказал Рефат Чубаров, глава Меджлиса Крымскотатарского народа в эфире Еспресо TV



Глава Меджлиса отметил: "Граждане Украины должны знать, что не только не на минуту не прекращаются репрессии в оккупированном Крыму, они ужесточились. Чтобы российские кафиры могли контролировать население того полуострова, который граничит с Херсонской областью, и поэтому здесь ежедневно проходят судилища, в так называемом верховном суде Крыма. Как раз в эти дни идут заседания судилища над первым заместителем председателя Меджлиса Крымскотатарского народа Нариманом Джелялом , двумя молодыми нашими активистами Крымскотатарского национального движения Азизом и Асаном Ахметовыми. Понятно, что российские оккупанты ведут к максимальному наказанию, Нариману Джелялу грозит до 20 лет заключения».

Рефат Чубаров сообщил: "Параллельно идут суды, собственно на территории самой России в Ростове, так называемом Южном окружном суде. Крымских татар преимущественно судят в Ростове как террористов. Согласно законодательству страны оккупанта, террористов судят только военные суды и ближайший военный суд к оккупированному находится в Ростове. Там ежедневно по два - три судебных заседания, судят крымских татар. Люди получают по 13,14,17 лет заключения".

Напомним, 10 апреля Рефат Чубаров рассказал , что сторонники России в Крыму имеют нескрываемый страх, потому что понимают - Украина вернет полуостров по результатам войны