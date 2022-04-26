В Россию, несмотря на запрет авиасообщения, прибыл самолет с германской регистрацией

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на данные Flightradar24.



По предварительной информации, чартер прибыл из польского города Люблин и совершил посадку в московском аэропорту "Внуково" во вторник утром.

Сообщается, что у самолета германская регистрация.

Это первый самолет со времен начала войны в Украине, который прибыл с территории Европы в Россию.

Детали уточняются.

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