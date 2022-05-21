Об этом сообщила СБУ в телеграме.

"Хоть куда-то обратится, ну, не знаю, по правам человека, в конце концов. Ё-моё, я что, в плену каком-то или в рабстве? Я не пойму вот это", - жалуется "мобилизованный! своей жене в перехваченном разговоре.

Россияне сравнивают службу в российской армии с рабством, называют это нарушением прав человека и готовы к дезертирству.

Женщина отмечает, что нет смысла что-либо доказывать. Муж просит ее найти того, кто мог бы помочь.

"В Россию не пожалуешься, потому что это Россия заставила, петушилину (Пушилин, - ред.) не пожалуешься, потому что он нас подарил или продал России, Украине - они наши враги, я буду предателем. К кому идти? Просто самому куда-то петлять и все", - жалуется он.

В СБУ советуют оккупантам звонить по телефону 2402 и сдаваться в плен.

"Эта "горячая линия" специально создана для таких случаев. Вам помогут. Работает как для российских, так и для украинских номеров", - отметили в украинской спецслужбе.

Согласно перехваченному СБУ разговору, воюющим в Украине оккупантам не выплачивают зарплату.

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