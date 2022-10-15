Об этом сообщает Радио Свобода .

Известно, что поджигатель попал на территорию военкомата со стороны стоящего рядом здания. Он разбил окно на первом этаже и бросил туда бутылку с зажигательной смесью.

Во время тушения пожара была повреждена стена, а некоторые документы были залиты водой. Пожар быстро погасил местный сторож.

Военкомат охраняли двое сотрудников полиции, которые не смогли задержать поджигателей. Это уже второй известный случай поджога военкомата в Удмуртии после начала войны в Украине.

6 октября в центре Москвы мужчина поджег два автомобиля , выкрикивая антивоенные лозунги. Автомобили загорелись в самом центре Москвы возле знаменитых небоскребов – очевидцы видели мужчину с канистрами.

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