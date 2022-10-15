В российской республике Удмуртия подожгли военкомат
В Удмуртии неизвестный бросил бутылку с зажигательной смесью в окно военкомата, в результате чего начался пожар
Об этом сообщает Радио Свобода .
Известно, что поджигатель попал на территорию военкомата со стороны стоящего рядом здания. Он разбил окно на первом этаже и бросил туда бутылку с зажигательной смесью.
Во время тушения пожара была повреждена стена, а некоторые документы были залиты водой. Пожар быстро погасил местный сторож.
Военкомат охраняли двое сотрудников полиции, которые не смогли задержать поджигателей. Это уже второй известный случай поджога военкомата в Удмуртии после начала войны в Украине.
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