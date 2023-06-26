Заявление Нарышкина цитируют росСМИ.

Представитель страны-агрессора заявил, что Украина договорилась с ЮНЕСКО о вывозе святынь из Киево-Печерской лавры в музеи Италии, Франции, Германии и Ватикана. По словам Нарышкина, деньги на эвакуацию уже выделены, транспорт организован.

По мнению представителя разведки РФ, вывезенные реликвии Запад уже не вернет.

В СВР отметили, что "защита Киево-Печерской лавры для России имеет глубинное духовное измерение, поэтому решительность довести военную операцию до конца становится жестче".

Россия будет возвращать "бесценные святыни" и "обязательно вернет", подчеркнули в разведке страны-агрессоры.

Реакция Украины

В Минкульте в ответ на заявление Нарышкина отметили, что не намерены вывозить из Украины реликвии. А вот Россия должна вернуть награбленное.

"Чем больше Лавра становится украинской, тем больше подгорает на болотах. Единственная задача, которая стоит перед нами сейчас относительно Лавры, - защитить ее от "русского мира" и окончательно проверить, все ли наши украинские сакральные реликвии на месте. Ни одна сакральная ценность не покинет территорию Украины. А все похищенное России придется вернуть", – говорится в сообщении.

Что известно о ситуации в Киево-Печерской лавре

10 марта стало известно, что Киево-Печерская лавра разрывает договор об аренде зданий с УПЦ МП и требует освободить помещение.

21 марта в Киево-Печерской лавре начала работу комиссия, которая определяла состояние сохранности музейных экспонатов – на время комиссии закрыли вход в пещеры с мощами и ряд храмов.

29 марта УПЦ (МП) должна была покинуть Киево-Печерскую лавру : на территории заповедника собрались верующие, состоялась литургия, также представители патриархата подали иск в суд из-за расторжения договора об аренде с заповедником. В Минкульте утверждали, что пока Хозяйственный суд не примет решение об обеспечении ходатайства УПЦ (МП), у ее представителей нет правовых оснований находиться на территории Лавры.

Впоследствии стало известно, что комиссии Минкульта, которая должна была проверить два здания Лавры, препятствуют верующие: представители не покинули заповедник, а митрополита Павла вызвали в СБУ. Также УПЦ МП все же провела в Киево-Печерской лавре службу. Хотя 29 марта должна была освободить здание.

Также митрополит московской церкви Павел Лебедь пытался выбить микрофон у корреспондентки Еспресо. Полиция открыла производство по факту препятствования деятельности журналистов возле Лавры.

30 марта Хозяйственный суд Киева отказал в обеспечении иска УПЦ (МП) к заповеднику "Киево-Печерская лавра" о незаконности одностороннего расторжения договора. Также в этот день правительство признало утратившим силу распоряжение 2013 года о передаче в безвозмездное пользование монастыря УПЦ (МП) зданий и сооружений Киево-Печерской лавры.

На следующий день прихожане и представители УПЦ (МП) во второй раз не пустили в Киево-Печерскую Лавру комиссию Министерства культуры и информационной политики. Также в УПЦ (МП) заявили , что нет юридических оснований считать недействительным соглашение о передаче в безвозмездное пользование монастыря УПЦ (МП) зданий и сооружений Киево-Печерской лавры.

Позже митрополит московской церкви Павел Лебедь заявил , что следователи СБУ вручили ему подозрение, а также что 1 апреля в его доме проведут обыски.

Сотрудники Службы безопасности Украины вручили ему подозрение утром 1 апреля . После этого в расположенной неподалеку от Киева резиденции митрополита начался обыск.

Шевченковский районный суд Киева по итогам проведения закрытого заседания по делу митрополита церкви Московского патриархата Павла (Петра Лебедя) вынес решение о его домашнем аресте в круглосуточном режиме.

29 мая митрополиту Украинской православной церкви Московского патриархата, экс-наместнику Киево-Печерской лавры Павлу до 1 июля продлили домашний арест.

В июне Черниговский облсовет поддержал обращение к президенту, Кабмину и Верховной Раде относительно немедленного запрета в Украине РПЦ и организаций, зависимых от нее, а также УПЦ МП. Впоследствии подобное решение принял Киевский облсовет.

12 июня в Минкульте сообщили , что УПЦ МП не освободила 79 объектов Киево-Печерской лавры в течение предоставленных им трех дней – теперь их заставит это сделать суд.