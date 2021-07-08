В российской поликлинике неиспользованные вакцины вылили в канализацию
В России задержали старшего администратора одной из поликлиник Калининграда, которая подозревается в изготовлении поддельных документов о вакцинации против COVID-19
Злоумышленница по просьбе граждан выдавала им сертификаты о вакцинации против коронавируса с заведомо ложными данными о якобы сделанных прививках, сообщают российские СМИ.
Чтобы скрыть следы преступления, неиспользованные препараты женщина уничтожала, выливая вакцину в канализацию.
За поддельный документ администратор требовала от полутора до трех с половиной тысяч рублей. Установлено, что этой "услугой" воспользовалось более 20 человек. В МВД РФ пообещали, что они также будут привлечены к ответственности.
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