В российской поликлинике неиспользованные вакцины вылили в канализацию

Злоумышленница по просьбе граждан выдавала им сертификаты о вакцинации против коронавируса с заведомо ложными данными о якобы сделанных прививках, сообщают российские СМИ.

Чтобы скрыть следы преступления, неиспользованные препараты женщина уничтожала, выливая вакцину в канализацию.

За поддельный документ администратор требовала от полутора до трех с половиной тысяч рублей. Установлено, что этой "услугой" воспользовалось более 20 человек. В МВД РФ пообещали, что они также будут привлечены к ответственности.