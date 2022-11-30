В российской Перми горит ТЭЦ, - росСМИ
На одной из ТЭЦ в российском городе Пермь заметили возгорание, над городом видны огромные клубы дыма
Об этом сообщают российские СМИ.
Утверждается, что возгорание произошло на одной из теплоэлектроцентралей в городе Пермь. Причины пожара неизвестны.
- Напомним, 30 ноября в Брянской области произошло возгорание резервуаров с нефтепродуктами.
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