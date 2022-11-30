В российской Перми горит ТЭЦ, - росСМИ

Об этом сообщают российские СМИ.

Утверждается, что возгорание произошло на одной из теплоэлектроцентралей в городе Пермь. Причины пожара неизвестны.

Напомним, 30 ноября в Брянской области произошло возгорание резервуаров с нефтепродуктами.

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