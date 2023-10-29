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Обновлено

В российской Махачкале толпа ворвалась в аэропорт и ищет пассажиров рейса из Тель-Авива

29 октября, 2023 воскресенье
21:18
Мир

В воскресенье, 29 октября, в аэропорту Махачкалы, столицы Дагестана, несколько тысяч человек протестуют против самолета с израильтянами. Митингующие скандируют лозунги в поддержку Палестины

Об этом пишет росСМИ "Известия".

Отмечается, что несколько тысяч человек выкрикивают лозунги в поддержку Палестины, а в руках у них антиизраильские плакаты.

"Несколько тысяч дагестанцев сейчас находятся здесь на площадке перед международным терминалом аэропорта Махачкалы. Приехали мужчины, женщины, дети из соседних сел, городов и районов", - говорится в сообщении.

Позже митингующие смогли прорваться в здание аэропорта, они сломали входную дверь.

Кроме того, протестующие перекрывают дороги и раскачивают автомобили. В то же время правоохранители произвели несколько выстрелов в воздух, когда люди напали на патрульный автомобиль.

Позднее издание RusNews сообщило, что протестующие пытаются взять штурмом самолет авиакомпании Red Wings, который, вероятно, прилетел из Израиля. Толпа поднимается на крыло самолета, чтобы найти пассажиров из Тель-Авива.

В то же время российское РБК сообщает, что "Росавиация" сообщила о закрытии аэропорта.

"В связи с проникновением неизвестных лиц на перрон аэропорта "Махачкала" принято решение о временном закрытии аэропорта для обслуживания авиарейсов на прилет и вылет. Меры действуют до нормализации ситуации. На месте работают органы правопорядка", - говорится в сообщении.

Отмечается, что самолеты, которые должны были совершить посадку в Махачкале, перенаправлены на запасные аэродромы.

Реакция Украины

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на ситуацию в Дагестане и заявил, что это не единичный случай.

"Это не единичный случай в Махачкале, а скорее часть распространенной в России культуры ненависти к другим нациям, пропагандируемой государственным телевидением, экспертами и властью", - написал он.

Президент привел пример, что за последний год министр иностранных дел России и президент РФ Владимир Путин сделали ряд антисемитских высказываний.

  • 27 октября Эрдоган призвал турок на следующий день выходить на митинг солидарности с Палестиной.
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