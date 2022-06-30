В российской культуре герой может быть либо убийцей, либо жертвой, это не близко ни Украине, ни миру, - нардеп Пипа

Об этом народный депутат от "Голоса", секретарь комитета Рады по вопросам образования и науки Наталья Пипа заявила в эфире Еспресо.

"То, что наша культура на войне - это напрямую. В частности, тем, чем я сейчас занимаюсь, – это выведение российских и белорусских авторов из курса зарубежной литературы", - сказала она.

По словам нардепа, причиной является не ненависть ко всему российскому, а то, что эта культура не настолько великая.

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Почему мы не учим Байрона, а учим Пушкина в эпоху романтизма? Почему мы мало уделяем внимания писателям американским, британским, французским, а так много почему-то российских? В этом ключ. Эта культура не настолько великая. И ключевое в ней – Достоевский. Я никак не могла понять, почему (герой книги "Преступление и наказание", - ред.) Раскольников убил старушку, зачем ему вообще это нужно было. Потому что в русской литературе ты можешь быть или убийцей, или жертвой – других образов жизни они не представляют и Раскольников выбрал быть убийцей. Это совсем не близко украинской и мировой культуре", - подытожила она.