Об этом сообщили РосСМИ со ссылкой на МЧС России.

Известно, что ночью 5 ноября в российском городе Кострома возник масштабный пожар из-за массовой драки в развлекательном центре "Полигон", в результате чего погибли 15 человек, еще 4 пострадали.

Один из участников драки выстрелил из ракетницы и скрылся. Огонь распространился на площадь около 3500 квадратных метров, в результате чего в здании упала крыша, и люди не смогли спастись.

22 октября в российской Перми возник пожар и произошел взрыв на пороховом заводе.

26 октября в Санкт-Петербурге произошел масштабный пожар на складе. Площадь возгорания – 12 тыс. кв. м.

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