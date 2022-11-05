В российской Костроме в пожаре в кафе "Полигон" погибли 15 человек, причиной возгорания мог стать выстрел из ракетницы во время массовой драки
В кафе "Полигон" по улице Никитской в российской Костроме произошел пожар на 3500 кв. метров, вероятной причиной возгорания мог стать выстрел из ракетницы во время массовой драки
Об этом сообщили РосСМИ со ссылкой на МЧС России.
Известно, что ночью 5 ноября в российском городе Кострома возник масштабный пожар из-за массовой драки в развлекательном центре "Полигон", в результате чего погибли 15 человек, еще 4 пострадали.
Один из участников драки выстрелил из ракетницы и скрылся. Огонь распространился на площадь около 3500 квадратных метров, в результате чего в здании упала крыша, и люди не смогли спастись.
- 22 октября в российской Перми возник пожар и произошел взрыв на пороховом заводе.
- 26 октября в Санкт-Петербурге произошел масштабный пожар на складе. Площадь возгорания – 12 тыс. кв. м.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.72
Покупка 39.72Продажа 40.48
-
EUR
Покупка 38.51Продажа 39.52
- Актуальное
- Важное